Floriade

Stadsbestuur Almere wil toch doorgaan met dure Floriade

Het stadsbestuur van Almere wil de Floriade van 2022 gewoon laten doorgaan. Volgens een onderzoek naar drie mogelijke toekomstscenario's voor de wereldtuinbouwtentoonstelling levert dat de minste economische schade op. De Floriade is een soort tijdelijk themapark over planten en bloemen, dat elke tien jaar ergens in Nederland uit de grond gestampt wordt.



Vanwege het coronavirus heeft het college van Almere verkenner Harry van Dorenmalen onderzoek laten doen naar verschillende opties voor de toeristische trekpleister: uitstel, afstel of doorgaan. Van Dorenmalen concludeert dus dat doorgaan de beste optie is. Het stadsbestuur neemt zijn advies over en legt dat voor aan de gemeenteraad. Die zal aanstaande donderdag de knoop doorhakken.





ZIE OOK: Onzekerheid over Floriade 2022: miljoenenproject mogelijk uitgesteld of geannuleerd



Van Dorenmalen gaat ervan uit dat er in 2021 een vaccin voor het coronavirus beschikbaar komt, waardoor de Floriade kan doorgaan zoals gepland. Wethouder Jan Hoek denkt echter dat de tentoonstelling ook in een anderhalvemetersamenleving gewoon kan plaatsvinden. Volgens hem is de Floriade beter te vergelijken met een dierentuin dan met een massaal festival als Lowlands, waardoor bezoekers eenvoudig afstand van elkaar kunnen houden.



Stevig gesprek

Van Dorenmalen zegt dat Almere bij uitstel of afstel geen beroep kan doen op overmacht omdat niet duidelijk is of het coronavirus in 2022 nog een belemmerende factor zal zijn. Het financiële risico van afgelasting is daarom erg groot. Volgens de verkenner is het wel cruciaal dat er meer duidelijkheid komt over de financiën, dat de doelstellingen van de Floriade duidelijker worden omschreven en dat de verschillende partijen die bij de organisatie betrokken zijn een stevig gesprek met elkaar voeren. Het college zegt dat inmiddels aan die voorwaarden is voldaan.



Er is al lange tijd veel gesteggel over de Floriade. Het aantal sponsors en deelnemers blijft ver achter bij de verwachting. Ook voor de corona-uitbraak rezen de kosten daarom al de pan uit. Oorspronkelijk zou Almere 10 miljoen euro bijdragen aan de Floriade. In 2018 was het al 28 miljoen. Nu is er naar verwachting nog eens 22,1 miljoen euro nodig voor de organisatie en het vergroten van de risicoreservering. Als er in 2022 geen vaccin tegen het coronavirus is, komen er vermoedelijk minder bezoekers dan begroot.



Meer verdienen

Na de Floriade wordt op het terrein van de tentoonstelling een nieuwe woonwijk gebouwd. Mogelijk verhoogt Almere het aantal woningen om zo meer te verdienen aan de bouwgrond en de extra kosten terug te verdienen.



De Floriade vormt een splijtzwam in Almere. Ondernemers die verenigd zijn in de Floriade Business Club hebben al veel geïnvesteerd in de wereldtuinbouwtentoonstelling en voorzien imagoschade en grote schadeclaims als het evenement wordt geschrapt. PvdA-wethouder Tjeerd Herrema, die de Floriade tussen 2015 en 2018 in zijn portefeuille had, zei vorige week juist dat de plannen moeten worden geannuleerd. Ook het merendeel van de inwoners van Almere ziet de Floriade niet meer zitten, blijkt uit een opiniepeiling onder opiniepeiling bewoners.

ZIE OOK: Floriade 2022 wordt miljoenenstrop: nog groter financieel tekort