Europa-Park onthult Nederlands plein bij Piraten in Batavia

Europa-Park opent komende zomer de attractie Piraten in Batavia, maar dat is niet de enige nieuwigheid in het Nederlandse themagebied. Het plein vóór de darkride onderging afgelopen winter ook een grote metamorfose. Simplistische geveltjes werden vervangen door sfeervolle en gedetailleerde oud-Hollandse façades.



Het gebied doet daardoor een stuk authentieker aan. De huisjes zijn onder meer vormgegeven als een kaaswinkeltje met 'heerlijke kaas' en een klompenmaker. Het 'kaaspakhuis' bestaat zogenaamd sinds 1952, toevallig het openingsjaar van de Efteling. Op één van de gebouwen staat 'Familie Mack', een niet al te subtiele verwijzing naar de eigenaren van Europa-Park.





Drie bestaande horecapunten - snoepbalie Candy Copje, Aziatische restaurant Bamboe Baai en afhaalpunt Little Bamboe Baai - werden gerenoveerd. Afgelopen vrijdag konden bezoekers het resultaat voor het eerst met eigen ogen zien. De bootjesdarkride, gebaseerd op een gelijknamige attractie die in 2018 afbrandde, gaat eind juli open.



De ingang van Piraten in Batavia is al geopend. In de eerste ruimte van de wachtrij werd een 'preview center' ingericht. Attributen, ontwerpen en video's geven nieuwsgierige bezoekers een voorproefje op wat ze straks kunnen verwachten. Voor de toekomstige entree staat één van de boten klaar.

































































