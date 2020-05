Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen organiseert online bingo voor vakantiegasten

De traditionele bingo voor vakantiegasten van Attractiepark Slagharen kan vanwege het coronavirus niet doorgaan, maar daar heeft het Overijsselse pretpark iets op gevonden. Het avondevenement in The Music Hall wordt vervangen door een bingo op afstand. Bezoekers kunnen vanuit hun vakantiehuisje meespelen met behulp van een livestream.



Wie blijft slapen in Slagharen, wordt daarvoor uitgenodigd. "We hebben de afgelopen weken nagedacht hoe we onze familieavonden online een vervolg kunnen geven", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Nu brengen we onze entertainers als het ware bij de vakantiegasten in het huisje."





Het concept werkt via YouTube en online platform Kahoot. Verblijfsgasten ontvangen de inloggegevens in de welkomstenvelop. Gewonnen prijzen worden door medewerkers van Slagharen naar de huisjes gebracht. "Binnenkort willen we het geheel aanbieden via de televisie in het huisje", aldus de voorlichtster.



Alternatieven

Slagharen liet eerder al weten dat er alternatieven gezocht werden voor de theatershows en familieavonden in het park. Die worden in tijden van corona geannuleerd. Wel is er straatentertainment, op een veilige afstand.

