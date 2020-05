Julianatoren

Julianatoren stapt weer af van bezoek met tijdsloten

Julianatoren stopt weer met het verdelen van een bezoekdag in tijdvakken. Het Apeldoornse kinderpretpark opende op 21 mei voor abonnementhouders. Zij moesten vooraf kiezen voor een bezoek van 08.00 tot 12.30 uur of van 13.30 uur tot sluitingstijd.



In de praktijk was dat toch geen ideale werkwijze. Het reserveren van een specifiek dagdeel is voortaan niet meer nodig. "Voor onze medewerkers en onze gasten blijken normale openingstijden, met een hele dag toegang, toch het prettigst", vertelt directeur Jeroen Buter aan Looopings.





ZIE OOK: Julianatoren weer open: bezoekers kunnen kiezen voor ochtend of middag



Daarom krijgen alle bezoekers vanaf vandaag weer een hele dag toegang, zonder beperkingen. Tot en met dinsdag 2 juni is het park van 08.00 tot 18.00 uur geopend, daarna vanaf 10.30 uur. De sluitingstijd kan per dag verschillen, afhankelijk van de drukte.



Noodzakelijk

Julianatoren benadrukt dat het vooraf reserveren voor tickets op datum wel noodzakelijk blijft. Het advies is om geen gebruik te maken van openbaar vervoer.

ZIE OOK: Efteling gaat 's zomers werken met twee tijdvakken: toegang tot 18.00 uur óf vanaf 19.00 uur