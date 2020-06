Movie Park Germany

Foto's: Movie Park Germany neemt coronamaatregelen serieus

Movie Park Germany springt niet laconiek om met de coronamaatregelen. Karretjes en bootjes worden na elke rit gedesinfecteerd. Medewerkers zien er bovendien scherp op toe dat alle bezoekers zich aan de nieuwe veiligheidsregels houden. Wie in een rij staat zonder mondkapje, wordt vaak direct aangesproken.



Personeelsleden hebben bovendien de instructie gekregen om vriendengroepen niet naast elkaar in attracties te zetten als ze niet met elkaar in één huis wonen. Wachtrijen zijn aangepast om te voorkomen dat verschillende gezelschappen bij elkaar in de buurt komen, bijvoorbeeld door bouwschuttingen te plaatsen.





ZIE OOK: Slagharen-abonnees voorlopig niet gratis naar Movie Park Germany



De ingang van vrijevaltoren The High Fall werd verplaatst. De rij voor de overdekte achtbaan Van Helsing's Factory kreeg zelfs een totaal andere indeling, waarbij de gebruikelijke wachtruimtes grotendeels worden overgeslagen. Normaal gesproken laten bezoekers hun tassen liggen in het station. Om opstoppingen te voorkomen, moet alle bagage nu onbeheerd achtergelaten worden bij de ingang.



Leuningen

Neus- en mondbescherming is niet alleen verplicht in wachtrijen, attracties en overdekte locaties, maar ook bij in het entreegebied. Na het passeren van de grote entreepoort van het Duitse pretpark mogen de maskers weer af. Bij uitgangen van attracties hangen pompjes met ontsmettingsmiddel. Een 'special cleaning crew' zorgt ervoor dat leuningen en hekken wachtrijen regelmatig gedesinfecteerd worden.



In het park klinken regelmatig omroepberichten over de coronaregels in het Duits, Nederlands en Engels. Bij alle attracties, toiletten, winkels en eetgelegenheden staan borden met informatie over hygiëne en afstand. Medewerkers reguleren de ingangen van restaurants. Bij afhaalpunten wordt gewerkt met vaste looproutes. Voorstellingen als Crazy Cops New York gaan niet door. Er is wel straatentertainment aanwezig. Voorshows in attracties zijn uitgeschakeld om ophopingen tegen te gaan.



Nieuwe attractie

Drie attracties blijven dicht vanwege corona: 4D-simulator The Lost Temple, 4D-bioscoop Roxy en simulator Time Riders. Achtbaan Lucky Luke - The Ride wordt op dit moment gerenoveerd. Een openingsdatum is nog niet bekend. Op de oude plek van bootjesdarkride Ice Age Adventure wordt een nieuwe attractie gebouwd, die volgens aankondigingsborden in 2021 opengaat.

























































































































ZIE OOK: Movie Park Germany houdt drie attracties dicht in coronatijd