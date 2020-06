Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen: waterglijbaan hoort voortaan weer bij pretpark

Attractiepark Slagharen heeft het attractie-aanbod aangepast. De bestaande waterglijbaan White Water, die de afgelopen jaren onderdeel was van waterpark Aqua Mexicana, hoort voortaan weer gewoon bij het reguliere pretpark. Bezoekers hebben geen apart kaartje meer nodig om gebruik te maken van de bootjesglijbaan.



White Water, eerder Hara Kiri genaamd, staat al sinds 1991 in Slagharen. Bij de bouw van zwembadcomplex Aqua Mexicana in 2015 werd besloten om de glijbaan bij het buitengedeelte van het zwembad te trekken. Die beslissing is nu weer teruggedraaid, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.





Slagharen ging afgelopen weekend open voor bezoekers. Klimparcours Black Hill Ranger Path en schommelschip The Pirate moeten gesloten blijven vanwege coronamaatregelen. Ook bioscoopzaal El Teatro, waar een nieuwe film zou draaien, is nog dicht. "We verwachten het 4D-theater in juli open te kunnen stellen", aldus de voorlichtster.



Boomstam

Daarnaast is waterbaan Ripsaw Falls tijdelijk buiten gebruik voor werkzaamheden. De boomstamattractie gaat naar verwachting komend weekend open. Matjesglijbaan Mountain Slide - vorig jaar ook al dicht - is niet toegankelijk totdat er aanpassingen worden verricht.

























































