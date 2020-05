Efteling

Coronatijd: maximaal 45 minuten pannenkoeken eten in de Efteling

De bedieningsrestaurants van de Efteling gaan op maandag 1 juni weer open. Pannenkoekenrestaurant Polles Keuken en à-la-carterestaurant Panorama mogen vanaf die datum maximaal dertig bezoekers tegelijk ontvangen. Om zo veel mogelijk mensen de kans te geven om te komen eten, wordt er straks gewerkt met tijdslimieten.



Een hapje eten in de restaurants kan alleen op reservering. "Uiteraard wel op aangepaste wijze, passend bij de richtlijnen van het RIVM", staat op de Efteling-website. Bij Polles Keuken, gelegen tegenover Symbolica, mag een etentje maximaal drie kwartier duren. Daarna moeten gasten weer weg. Panorama hanteert een limiet van één uur.





Wie genoegen neemt met een plekje op het terras, hoeft geen reservering te plaatsen. "Dan kun je op de dag zelf gewoon langskomen." De Efteling ging op 20 mei open na een maandenlange sluiting. Het reserveren van een bezoekdatum is nu verplicht. Op dit moment zijn eetgelegenheden alleen geopend voor afhalen.

