'Amsterdam Dungeon moet gebedshuis worden'

Als het aan het bisdom Haarlem ligt, gaat horrorattractie The Amsterdam Dungeon verdwijnen. Waar nu nog mensen griezelen, zouden gelovigen straks moeten kunnen bidden. Men wil de voormalige kapel waarin de toeristische trekpleister is gevestigd omtoveren tot gebedshuis.



The Amsterdam Dungeon bevindt zich op de plek waar in 1345 het Mirakel van Amsterdam zou hebben plaatsgevonden. Door de locatie in gebruik te nemen als kapel, moet onze hoofdstad "de grootste bedevaartsplaats in Europa" worden. Dat meldt de stichting Lourdes aan de Amstel.





Het voornemen is ingegeven door de coronacrisis. Merlin Entertainments, moederbedrijf van The Amsterdam Dungeon en pretparken als Alton Towers en Gardaland, zit in financieel zwaar weer. Lourdes aan de Amstel meent bovendien dat de krappe horrorkelders niet geschikt zijn voor de anderhalvemetersamenleving.



Veel kans van slagen lijkt het project niet te hebben. Een woordvoerster van Merlin laat aan Looopings weten dat het bedrijf juist blij is dat de deuren aanstaande maandag weer opengaan, met inachtneming van de coronamaatregelen.



Ook een voorlichter van het bisdom Haarlem erkent dat de wens vader is van de gedachte. De kapel is voor katholieken weliswaar een bijzondere plek, maar ligt ook op een erg dure locatie.

