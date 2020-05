Efteling

Bekende Efteling-entertainer krijgt rol bij nieuwe achtbaan Max & Moritz

De Efteling knipoogt naar het verleden bij de nieuwe familieachtbaan Max & Moritz. Eén van de stemmen in de attractie blijkt ingesproken te zijn door Efteling-entertainer René Peters. Hij vertolkt al sinds 2007 de rol van schlagerzanger Jürgen Freilich, de officieuze mascotte van de inmiddels gesloopte bobsleebaan.



Hoewel de Bob plaats heeft moeten maken voor Max & Moritz, zal het stemgeluid van Peters tot in de lengte van dagen te horen zijn in de Efteling. Voor de nieuwe attractie nam hij namelijk de rol van strenge veldwachter op zich. Dat meldt de acteur zelf op Instagram.





Daar poseert hij met cabaretière Brigitte Kaandorp, die de stem van een ander personage voor haar rekening nam. In een persoonlijke boodschap van het ontwerpteam aan Peters valt te lezen: "René, strenge veldwachter! Jouw tongval leeft voort. Dag mooie Bob, welkom Max & Moritz. Dank voor je stem."



Sluitingsceremonie

Peters' typetje Jürgen Freilich bracht vorig jaar het officiële afscheidslied 'Dag mooie Bob' uit. Ook presenteerde hij op 1 september 2019 de sluitingsceremonie van de bobbaan. Hoe hij als veldwachter klinkt, weten we binnenkort. Max & Moritz opent op zaterdag 20 juni voor het grote publiek. Tussen 4 en 19 juni mogen abonnementhouders de attractie alvast uitproberen.









