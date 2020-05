Alton Towers Resort

Nieuwe attractie in Engels pretpark gaat dit jaar niet meer open

Het grootste pretpark van Groot-Brittannië heeft ervoor gekozen om een nieuwe attractie dit jaar niet meer in gebruik te nemen. Alton Towers had op 21 maart open moeten gaan, maar door het coronavirus is het attractiepark nog steeds verlaten. Nu is duidelijk dat de opening van Gangsta Granny: The Ride niet doorgaat.



"Het spijt ons om te moeten melden dat we besloten hebben om de opening van Gangsta Granny: The Ride uit te stellen tot het voorjaar van 2021", meldt Alton Towers op social media. Het park spreekt over een "ontzettend moeilijke beslissing".





"We zijn heel erg teleurgesteld en we weten dat veel van jullie dat ook zullen zijn. Er is zo veel werk gestoken in het ontwerpen en bouwen van een briljante en unieke beleving." Gangsta Granny: The Ride is gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van auteur David Walliams. Hij krijgt zijn eigen themagebied in het park: The World of David Walliams.



Waterpark

Alton Towers-eigenaar Merlin Entertainments moet de broekriem flink aanhalen vanwege de coronacrisis. Een noodfinanciering van 500 miljoen euro moet ervoor zorgen dat het bedrijf deze moeilijke periode overleeft. Zusterpark Gardaland kondigde eerder al aan dat de geplande opening van een nieuw waterpark wordt uitgesteld.

