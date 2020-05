Gröna Lund

Zweeds pretpark speelt in op hype: eenhoornknuffels in de achtbaan

Walibi Holland blijkt een trendsetter. Nadat een filmpje met tientallen knuffelberen in een Walibi-achtbaan viral ging, besloot het Zweedse pretpark Gröna Lund iets soortgelijks op te nemen. Het attractiepark in Stockholm publiceerde vanavond een video waarin een groep roze eenhoornknuffels een ritje in een rollercoaster maakt.



De beelden werden opgenomen in de 32 meter hoge rollercoaster Jetline, geopend in 1988. De 800 meter lange baan van de Duitse fabrikant Zierer is goed voor een topsnelheid van 90 kilometer per uur. Gröna Lund is op dit moment gesloten vanwege het coronavirus. Er is nog geen openingsdatum bekendgemaakt.





"Als onze eenhoorns echt iets leuks willen doen, stappen ze in de achtbaan", zo luidt de videobeschrijving. Net als bij Walibi gaat het om gigantische knuffels die in het park te winnen zijn. Halverwege de video komt ook een grote teddybeer voorbij, die in het controlehok achter de knoppen blijkt te zitten.

