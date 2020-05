Kermis

Duitse kermis wordt pretpark om coronaregels te omzeilen

Ook in Düsseldorf staan de coronamaatregelen deze zomer geen kermis toe. Exploitant Oscar Bruch is echter niet voor één gat te vangen. Hij bedacht Düsselland, een tijdelijk pretpark bij het beurscentrum van de stad. Daarmee omzeilt Bruch het verbod op evenementen.



Van vrijdag 26 juni tot en met zondag 26 juli kunnen bezoekers van Düsselland plaatsnemen in meer dan twintig attracties, waaronder de achtbaan Alpina Bahn, het 55 meter hoge reuzenrad Bellevue, een wildwaterbaan en een spookhuis. Daarnaast zijn er motorstuntshows en koorddansacts te zien. De oppervlakte van het tijdelijke attractiepark bedraagt 60.000 vierkante meter.





Wie Düsselland wil bezoeken, moet vooraf online een toegangsbewijs kopen. Dat kost doordeweeks 8 euro, in het weekend komt daar 2 euro bovenop. Vervolgens moet er voor iedere attractie los een kaartje worden gekocht, al belooft Bruch dat de prijzen lager zullen liggen dan op een gewone kermis.



Tijdsloten

Düsselland werkt met drie tijdsloten: 13.00 tot 16.00 uur, 16.00 tot 19.00 uur en 19.00 tot 22.00 uur. In het weekend is het ook mogelijk om tussen 10.00 tot 13.00 uur langs te komen. Op zondagen sluit het pretpark al om 19.00 uur. Bezoekers mogen tweeënhalf uur blijven. Vervolgens is er steeds 30 minuten voorzien om het park schoon te vegen.



Op het terrein gelden strenge coronaregels. In de attracties is het dragen van een mondkapje verplicht en bewakers zien erop toe dat mensen anderhalve meter afstand van elkaar houden. Er is geen alcohol verkrijgbaar om te voorkomen dat bezoekers te nonchalant worden.



Kaartjes

Kaartjes voor Düsselland zijn vanaf 2 juni verkrijgbaar via duesselland.de.





