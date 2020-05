Attractiepark Toverland

Toverland serveert lekkernijen met aardbeien

In Toverland zijn vanaf vandaag vijf nieuwe lekkernijen met aardbeien verkrijgbaar. Het assortiment bij horecalocatie Solaris is vernieuwd. Er worden nu onder meer pannenkoekjes en ijscoupes met aardbeien verkocht. Solaris is de grote vuurtoren in entreegebied Port Laguna.



De aardbeiensmoothie kost 4,25 euro. Voor een aardbeiensapje vraagt Toverland 3,95 euro. Wie trek heeft, kan voor 4,25 euro een pannenkoekje met aardbeien en slagroom bestellen. Inclusief een bolletje ijs kost de pannenkoek 5,25 euro.





Er is ook een spies met aardbeien overgoten met chocolade, voor 2,95 euro. Verder bestaat het assortiment van Solaris onder andere uit schepijs. Een nieuwe optie is een ijscoupe mét aardbeien, slagroom, een wafel en chocoladebonen, voor 4,50 euro.

















