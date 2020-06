Phantasialand

Phantasialand poetst verwijzing naar Corona-drankje weg

Bezoekers van Phantasialand kunnen in tijden van corona geen Corona meer bestellen. In het Duitse attractiepark is het bekende Mexicaanse biertje op dit moment niet verkrijgbaar. Reclame-uitingen voor Corona Extra, zoals het drankje officieel heet, werden onlangs weggehaald.



Op de gevel van tapasbar Cocorico stonden verschillende schilderingen van een herkenbaar flesje Corona. Ook was met grote zwarte letters 'Corona Extra' op de façade geschilderd. Alle verwijzingen zijn nu aangepast of verwijderd. Het flesje kreeg een blanco etiket.





Tapasbar Cocorico ligt in het Mexicaanse themagebied van Phantasialand, naast waterbaan Chiapas. Corona Extra werd daar al gepromoot sinds de opening in 2014. Het lijkt erop dat het pretpark bezoekers tijdens de huidige gezondheidscrisis niet te veel wil confronteren met de beladen term.



Attracties

Phantasialand ging afgelopen vrijdag weer open, bijna twee maanden later dan gepland. Alle attracties zijn operationeel, maar theatershows en meet-and-greets gaan niet door.









