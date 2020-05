Efteling

Bizar beeld: Efteling gebruikt parkeerplaats als wachtrij voor attractie

De personeelsparkeerplaats van de Efteling wordt op dit moment gebruikt als een wachtrij voor een attractie. Wie een ritje wil maken in de klassieke darkride Carnaval Festival, komt nu terecht op het Dienstencentrum van het attractiepark.



Daar is een wachtrij aangelegd met rode en witte lijnen. Na een tijdje zigzaggen keren bezoekers terug naar binnen, richting het instapstation van Carnaval Festival. Op het parkeerterrein zijn bouwhekken neergezet die de wachtrij scheiden van kantoren en een werkplaats.





"Dit is een tijdelijke oplossing", vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "In de binnenwachtrij van Carnaval Festival vinden werkzaamheden plaats. Die gaan ongeveer een week duren."



Maatregelen

In nagenoeg alle wachtrijen van de Efteling zijn aanpassingen nodig om te kunnen voldoen aan alle coronamaatregelen. Op veel plekken werden al doorzichtige schotten neergezet. Rode en witte tape geeft aan op welke plaatsen bezoekers stil mogen staan.

