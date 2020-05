Europa-Park

Coronamaatregelen Europa-Park: dit doet het grootste attractiepark van Duitsland

Hoe gaat het grootste attractiepark van Duitsland om met het coronavirus? Europa-Park in deelstaat Baden-Württemberg is sinds vrijdag weer geopend voor bezoekers, negen weken later dan oorspronkelijk de bedoeling was. De grootste verandering is het verplicht dragen van mondkapjes in alle wachtrijen, attracties en overdekte locaties.



Ook in heftige achtbanen en waterbanen moeten bezoekers voortdurend een neus- en mondmasker gebruiken. Daar wordt streng op gecontroleerd. In wachtrijen staan lijnen op de grond die aangeven hoeveel afstand bezoekers moeten houden. Europa-Park hanteert een maximum van drie personen per vak, ongeacht de grootte van het gezelschap.





Ook daar letten medewerkers scherp op. Door de limiet hoeven personeelsleden zich niet af te vragen of grote groepen mensen wel tot hetzelfde huishouden behoren: tussen drie bezoekers moet immers altijd afstand gehouden worden. De strikte regel geldt alleen voor wachtrijen. Daarbuiten wordt een stuk coulanter omgesprongen met de afstandsregel.



Contactgegevens

Ook mogen grotere gezelschappen gewoon samen met elkaar in een attractie stappen en aan een tafel zitten. Hier en daar zijn dranghekken of houten schotten met plexiglas neergezet. Wie wat gaat eten of drinken op een terras, moet een formulier invullen met tijdstippen en contactgegevens. Op die manier kan Europa-Park contact opnemen met bezoekers als iemand besmet blijkt te zijn met corona. De gegevens worden vier weken bewaard.



Per overdekte ruimte, zoals toiletgebouwen en souvenirwinkels, geldt een maximumaantal personen dat tegelijk binnen mag zijn. Ontsmettingsmiddel is vooralsnog alleen te vinden bij winkels. Daar zijn statafels neergezet met losse spuitbussen erop. Op de parkeerplaats worden folders met hygiëneregels uitgedeeld.



Virtual reality

In achtbanen worden op de meeste plekken rijen opengelaten om afstand te bewaren. Medewerkers maken de karretjes regelmatig schoon. Bij achtbaan Alpenexpress Enzian kunnen gewoon virtualreality-brillen gebruikt worden. De VR-ervaring bij de overdekte achtbaan Eurosat is wel uitgeschakeld, omdat bezoekers daar vrij rond kunnen lopen met een VR-bril op.



Bij vier populaire attracties is het alleen mogelijk om in de rij aan te sluiten met een reservering. Die kunnen bezoekers gratis bemachtigen via de Europa-Park-app. Het concept, dat VirtualLine heet, wordt momenteel gehanteerd bij spinning coaster Euromir, overdekte achtbaan Eurosat - CanCan Coaster, lanceerachtbaan Blue Fire Megacoaster en darkride Arthur.



Shows

Op vrijdag ontving Europa-Park 10.000 bezoekers. De capaciteit van het park ligt door het coronavirus fors lager: normaal gesproken kan het park op één dag 60.000 mensen ontvangen. De wachttijden schommelden tussen de twintig en zestig minuten. Shows gaan tot nader order niet door. Dat geldt ook voor vertoningen in filmtheater Magic Cinema 4D. Wel is er kleinschalig straatentertainment.

















































































































