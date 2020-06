Efteling

Video: miniatuur van Efteling-carrousel is na vier jaar bouwen af

Een 78-jarige man heeft vier jaar besteed aan het bouwen van een miniatuurversie van de nostalgische Stoomcarrousel uit de Efteling. Toon van Gestel uit het Brabantse Goirle was maar liefst 5100 uur bezig om de bekende draaimolen uit het attractiepark tot in detail na te maken. Het eindresultaat mag er zijn, zo is te zien in een YouTube-video.



"Na vier jaar noeste arbeid ga ik nu het laatste paneeltje erin zetten", zegt Van Gestel trots als hij zijn levenswerk afrondt. Alleen met de zijpanelen was hij al 250 uur bezig. "Het coronavirus heeft ook voordelen. Ik mocht de deur niet meer uit, dus kon niet anders dan hele dagen schilderen, schilderen en nog eens schilderen. Acht weken later waren ze alle twintig klaar."





In 2018 kwam de creatieve Brabander al eens in het nieuws met zijn creatie. Toen was hij ongeveer halverwege. Het bleek een hele klus om de originele bewegingen van de carrousel zo goed mogelijk na te bootsen. Net als in de Efteling heeft de miniatuurmolen schommelende gondels en hobbelende paarden. Als de attractie gestart wordt, gaan er eerst panelen open zodat toeschouwers de attractie beter kunnen zien.



Waterorgel

De Stoomcarrousel in de Efteling is tussen 1895 en 1903 gebouwd door Hendrik Janvier. Pas in 1955 werd de attractie gekocht door het attractiepark. Het jaar daarop vond de opening plaats. Later werden het Waterorgel (1966), het Diorama (1971), en het Carrouseltheater (1972) aan het complex toegevoegd.

