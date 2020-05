Nieuws

Strenge nieuwe regels voor achtbanen in Denemarken

Een flinke tegenvaller voor pretparken in Denemarken: er komen onverwachts strenge regels voor het gebruik van achtbanen. Deense autoriteiten hebben bepaald dat in spectaculaire attracties voortaan nog maar één huishouden tegelijk mag plaatsnemen. Het risico op een corona-infectie zou anders te groot zijn.



De maatregel geldt specifiek voor alle attracties met een hoge topsnelheid of snelle rotaties, plus attracties die aanleiding geven tot geschreeuw van de passagiers. In de praktijk betekent het dat rollercoasters nog maar operationeel zullen zijn met één gezelschap per trein.





Wie alleen of met vrienden naar een attractiepark gaat, krijgt in Denemarken dus een volledige achtbaantrein voor zichzelf. De attractieparken balen. "We snappen dat je vragen zult hebben, maar op dit moment weten we niet meer dan jullie", meldt Fårup Sommerland op Facebook.



Frustratie

Verwacht wordt dat de capaciteit van de drie achtbanen Saven, Falken en Orkanen daar drastisch verlaagd zal moeten worden. "We delen jullie frustratie. De richtlijnen waar we de afgelopen weken aan hebben gewerkt, worden nu weer gewijzigd."



Djurs Sommerland ziet het positief in. "Het belangrijkste voor ons is dat álle attracties zullen rijden, maar door de nieuwe regels zullen bij sommige attracties minder bezoekers tegelijk een ritje kunnen maken. Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat de wachttijd kan oplopen. We duimen dat de autoriteiten de beperkingen de komende weken zullen versoepelen."



Invloed

Legoland Billund hoorde gisteren over de wijziging. "Dat zal invloed hebben op de achtbanen Dragen, Polar X-plorer en Flying Eagle. Ze zullen open zijn, maar met een lagere capaciteit en een langere wachttijd."



In de rest van Europa mogen achtbanen open met meerdere gezelschappen in één trein, als er maar afstand zit tussen verschillende groepen. Zo laten pretparken in Nederland en Duitsland steeds een rij met zitplaatsen leeg, tenzij tussen de rijen al anderhalve meter afstand zit.

