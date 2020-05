Movie Park Germany

Slagharen-abonnees voorlopig niet gratis naar Movie Park Germany

Abonnementhouders van Attractiepark Slagharen kunnen voorlopig geen gratis bezoek brengen aan Movie Park Germany. Normaal gesproken mogen Slagharen-abonnees zo doorlopen bij de ingang van het Duitse pretpark. Tijdens de coronacrisis moet een bezoek vooraf gereserveerd worden, maar door technische complicaties is dat nog niet mogelijk.



Dat bevestigt een woordvoerder van Movie Park Germany aan Looopings. "Slagharen-abonnees kunnen niet naar Movie Park en vice versa, tot er een goede technische oplossing is gevonden. Elk park hanteert andere systemen. Het is een zeer complexe zaak."





ZIE OOK: Attractiepark Slagharen komend weekend weer open: dit is er veranderd



Abonnementhouders van Slagharen die de afgelopen dagen contact opnamen met Movie Park, kregen iets ander te horen. Toen vroeg het park aan Slagharen-abonnees om vijf werkdagen vóór de gewenste bezoekdatum een e-mail te sturen met een telefoonnummer en een fotokopie van de jaarkaart.



Welwillendheid

Die omslachtige reserveringsmethode is echter geen blijvertje. "We hebben dit tijdelijk uit welwillendheid gedaan omdat we enkele tijdsloten over hadden, maar daar stoppen we nu mee. Ons team kan de drukte niet meer aan."



Beide parken zijn onderdeel van parkengroep Parques Reunidos, net als onder meer Bobbejaanland. Movie Park Germany gaat vandaag weer open, Slagharen volgt morgen. Voor Bobbejaanland is nog geen openingsdatum bekend.



Efteling

Efteling-abonnees zouden dit jaar ook één keer gratis naar Movie Park Germany mogen. Ook dat gaat vanwege corona niet door.

ZIE OOK: Movie Park Germany houdt drie attracties dicht in coronatijd