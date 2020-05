Efteling

Honderden twitteraars trappen in nepbericht over Efteling-huisje: 'Stop deze waanzin!'

Een nepbericht over de Efteling heeft heel wat losgemaakt op Twitter. Een twitteraar met de naam Pelle Koopman plaatste gistermiddag een verhaal over een zogenaamde bakkerij in zijn dorp. Die zou gesloopt moeten worden vanwege "de isolatie-eisen van het klimaatakoord". Daarbij zette hij foto's van een huisje in de Efteling.



Op de beelden is In de Gelaarsde Kat te zien, een afhaalpunt in attractiepark, gelegen tussen het Carrouselpaleis en restaurant Het Witte Paard. Er worden onder meer tosti's en belegde broodjes verkocht. Koopman deed in zijn fictieve bericht alsof het Efteling-huisje in zijn dorp staat.





ZIE OOK: Efteling verstuurt zelf nepmails om medewerkers te waarschuwen voor internetfraude



"Deze bakkerij (1738) in mijn dorp dreigt gesloopt te worden omdat het niet kan voldoen aan de isolatie-eisen van het klimaatakkoord", luidde de tweet. "Stop deze waanzin!" Dat het verhaal volledig uit de duim gezogen werd, houdt twitteraars niet tegen. Zij reageren massaal verongelijkt en boos. Het bericht werd in minder dan een dag tijd ruim 480 keer gedeeld en meer dan 1400 keer geliket.



Gestoord

Een greep uit de verontwaardigde reacties: "Het is volstrekt doorgeslagen waanzin", "De klimaatgekte gaat vele panden en huizen laten verdwijnen", "Zo'n mooi gebouw ga je toch niet slopen? We hebben al zo weinig mooi ouds in onze stads- en dorpskernen staan", "Inzameling opzetten?" en "Gestoord zijn ze!".



Twitteraar Koopman heeft inmiddels toegegeven dat het om een grap gaat, maar dat lang niet iedereen heeft dat door. Onder de tweet valt onder meer te lezen: "Weer een stukje Hollands glorie weg om de klimaatgekte, dit mag echt nĂ­et gebeuren!", "Absurde beslissing", "De regering is hartstikke gek", "Dit is geen beleid, maar waanzin", "Ongekend, linkse maffia" en "Cultuurbarbaren, armzalige lui".





ZIE OOK: Nepnieuws massaal gedeeld: 'Sylvana Simons wil Efteling aanpakken vanwege racisme'