La Récré des 3 Curés

Frans pretpark opent nieuwe achtbaan: 27 meter hoog, 80 kilometer per uur

Een attractiepark in West-Frankrijk is het pretparkseizoen gestart met een nieuwe achtbaan. Pretpark La Recré des 3 Curés opende vandaag de 27 meter hoge rollercoaster Vertika, gebouwd door de Duitse fabrikant Gerstlauer.



De 440 meter lange baan bestaat uit een verticale lift, gevolgd door een loodrechte vrije val. Passagiers gaan twee keer over kop. De topsnelheid bedraagt 80 kilometer per uur. Het pretpark investeerde 5 miljoen euro in de attractie.





ZIE OOK: Nieuwe achtbaan in Frans pretpark gaat dit jaar niet open



De treinen bestaan uit twee rijen van vier personen. Het attractietype, dat euro-fighter wordt genoemd, is vergelijkbaar met onder andere Falcon in Duinrell en Typhoon in Bobbejaanland.



Waterglijbaan

In La Recré des 3 Curés stond tot nu toe slechts één achtbaan: de 10 meter hoge familieachtbaan Grand Huit. Verder huisvest het park maar liefst drie attracties die eerder in Bobbejaanland te vinden waren: thrillride Fly Away (nu Spoontus), waterglijbaan Bobby Drop (nu Niagara) en rupsbaan Mambo.

ZIE OOK: Verdwenen attractie Bobbejaanland verhuist naar ander pretpark