Mede-oprichter Phantasialand (93) overleden

Verdrietig nieuws voor Phantasialand: mede-oprichter Richard Schmidt is op 93-jarige leeftijd overleden. In 1967 opende Schmidt samen met Gottlieb Löffelhardt een klein sprookjespark bij Bruhl dat uitgroeide tot één van de bekendste pretparken van Europa.



Schmidt was in de jaren zestig regelmatig op de Duitse televisie te zien met zijn zelfgemaakte poppen. Tot zijn frustratie kwamen veel exemplaren uiteindelijk in de kast te liggen. Geholpen door zijn vriend Löffelhardt kocht Schmidt daarom een lap grond, waar hij zijn poppen tentoon kon stellen in sprookjeshuizen.





Phantasialand werd al snel een volwaardig pretpark. De rolverdeling binnen het duo bleef bijna dertig jaar hetzelfde: Schmidt was het creatieve brein, Löffelhardt zorgde voor de financiën. Samen zetten ze tal van attracties neer, waaronder één van de eerste boomstambanen van Europa (1974), darkride Geister Rikscha (1981), overdekte achtbaan Space Center (1988, tegenwoordig Crazy Bats) en darkride Hollywood Tour (1990).



Terugtrekken

In de jaren negentig trokken Schmidt en Löffelhardt zich terug uit het management van Phantasialand, maar ze waren nadien nog geregeld in het park te vinden. Zo woonden ze in 2006 de opening van hangende achtbaan Black Mamba bij. Löffelhardt overleed al in 2011.





