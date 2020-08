Europa-Park

Europa-Park maakt van social distancing een spelletje

Europa-Park probeert bezoekers op een speelse manier afstand te laten houden. Een nieuwe app van het Duitse attractiepark maakt van social distancing een spelletje. De zogeheten Distance Radar beloont mensen als ze de coronaregels volgen. Ze maken dan kans op vip-toegang tot een attractie.



De app meet voortdurend de onderlinge afstand tussen andere gebruikers met behulp van Bluetooth Low Energy. Op basis daarvan wordt een score berekend. Als de minimumafstand overschreden wordt, ontvangen personen een berichtje. Leden van een gezelschap kunnen in de app een groep aanmaken, zodat zij niet meetellen bij de afstandsmeting.





ZIE OOK: Europa-Park: treinen en boten weer volledig gevuld ondanks corona



Het gebruik van de app is geen verplichting. Wie zich voorbeeldig gedraagt, kan verrast worden met een voorrangsticket voor een attractie met een VirtualLine. Dat zijn Blue Fire Megacoaster, Euro-Mir, Wodan, Arthur, Eurosat - CanCan Coaster en Piraten in Batavia.



Apple

De app - in het Duits, Frans en Engels - werd in mei aangekondigd voor iPhones en Android-telefoons. Toch is alleen de Android-versie in gebruik genomen. Volgens een woordvoerder kan het concept bij nader inzien niet aangeboden worden op Apple-toestellen. "Dat blijkt voorbehouden te zijn aan overheden."

ZIE OOK: Europa-Park verlengt pretparkseizoen: ook open in november