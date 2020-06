Walibi Holland

Gaat Walibi-achtbaan Untamed vier of vijf keer over de kop?

Hoeveel inversies telt achtbaan Untamed in Walibi Holland? Daarover blijken de meningen verdeeld te zijn. Het pretpark zelf heeft altijd beweerd dat de vorig jaar geopende hybrid coaster vijf keer over de kop gaat. Dat wordt nu betwist door de gerenommeerde website RCDB.com; de Roller Coaster DataBase.



Volgens de internationale achtbaanbijbel, die van alle achtbanen ter wereld de statistieken bijhoudt, heeft Untamed echter maar vier inversies. Beheerder Duane Marden legt aan Looopings uit hoe dat komt. "Het probleem zit hem in de eerste inversie", zegt hij.





Dat is de 270 degrees double inverting corner stall, met twee draaien van 270 graden. "Wij zien dat als één inversie, niet als twee", aldus Marden. Wie de nieuwste aanwinst van Walibi Holland opzoekt in de illustere database, zal daarom zien dat er andere gegevens worden getoond dan in uitingen van het attractiepark.



Naslagwerk

RCDB wordt gezien als hét naslagwerk op het gebied van achtbanen. Op dit moment bevat de database informatie over meer dan tienduizend verschillende rollercoasters. Walibi houdt ondanks de bevindingen van de website vijf inversies aan, laat een woordvoerder aan Looopings weten.



"We spreken over een inversie als een bezoeker voor korte tijd ondersteboven hangt, met je benen boven je hoofd", aldus de voorlichter. "Dit geldt van 135 tot 225 graden. De double inverting stall haalt dat aantal twee keer en dat maakt dat het twee inversies zijn."



Six Flags

Het gebeurt vaker dat de database andere statistieken communiceert dan de parken zelf. "Hetzelfde probleem treedt op bij bijvoorbeeld banana roll-elementen en het laatste element van achtbaan Maxx Force in Six Flags Great America", vervolgt beheerder Marden. Ook het aantal inversies van lanceerachtbaan Fury in Bobbejaanland is onder fans een heikele kwestie.



Untamed ging op 1 juli 2019 open. De stalen rail van de coaster werd gebouwd op de bestaande ondersteuningen van houten achtbaan Robin Hood uit 2000. Daarvoor schakelde Walibi de Amerikaanse firma Rocky Mountain Construction in. Walibi gebruikt het aantal inversies regelmatig in marketingmateriaal, omdat het om een wereldrecord zou gaan. "Met maar liefst vijf spectaculaire inversies wordt het de enige RMC én de enige hybrid coaster ter wereld met zo veel inversies", meldde het park bijvoorbeeld.

