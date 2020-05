Walibi Holland

Video: Walibi Holland stopt tientallen knuffelberen in achtbaan

Hoe ziet het eruit als je een volledige achtbaantrein vult met knuffelberen? Walibi Holland nam onlangs de proef op de som. Het pretpark zette enkele tientallen pluchen beesten in een trein van de spectaculaire coaster Untamed. Dat leverde een komisch filmpje op, waarbij de teddyberen het prima naar hun zin lijken te hebben.



Een YouTube-video toont hoe 22 knuffeldieren met 92 kilometer per uur door de baan heen suizen. Daarbij gaan ze vijf keer over de kop. Untamed is 36,5 meter hoog en 1085 meter lang. Normaal gesproken kunnen de beren gewonnen worden bij de behendigheidsspellen in het park.





De beelden zijn opgenomen toen Walibi gesloten was vanwege het coronavirus. In die periode heeft de marketingafdeling zich niet verveeld. Eerder verschenen al lollige video's van badeenden in een wildwaterbaan en slagroomtaarten in een vrijevaltoren. Ook werd het uiteinde van een hogedrukspuit gefilmd.



Sinds maandag is het attractiepark in Biddinghuizen weer open voor publiek.

