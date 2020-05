Walibi Holland

Beugelcontroleurs Walibi Holland dragen handschoenen

Medewerkers van Walibi Holland die de beugels van achtbanen controleren, dragen voortaan steeds handschoenen. Zij kunnen tijdens hun werkzaamheden geen anderhalve meter afstand bewaren van passagiers. Toen het pretpark maandag openging, gebruikte nog niet al het attractiepersoneel persoonlijke beschermingsmiddelen.



Volgens een woordvoerster was dat echter wel de bedoeling. "Dat is namelijk hoe wij het hebben afgesproken met de veiligheidsregio. Deze medewerkers moeten handschoentjes dragen. Waar veel mensen werken, kan miscommunicatie ontstaan."





ZIE OOK: Opvallend: Walibi-medewerkers controleren beugels zonder anderhalve meter afstand



De veiligheidsregio Flevoland stuurt journalisten met vragen over Walibi door naar de gemeente Dronten. Een gemeentewoordvoerder bevestigt aan Looopings dat handschoenen niet optioneel zijn. "Met Walibi Holland is afgesproken dat de medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen dragen tijdens het controleren van de beugels, namelijk handschoenen."



Gezondheidsklachten

Walibi Holland is het enige attractiepark in Nederland waar medewerkers geen anderhalve meter afstand houden van gasten én daarbij geen mondkapjes of gelaatschermen dragen. De voorlichtster benadrukt nogmaals dat het park voldoet aan de richtlijnen en afspraken met de veiligheidsregio.



Ze vult aan dat er een check plaatsvindt bij de ticketverkoop. "Als extra veiligheidsmaatregel accepteren de gasten bij het aanschaffen van een online ticket dat ze vrij zijn van gezondheidsklachten. Daarnaast hangen er camera's bij de entree die een temperatuurscan uitvoeren."





ZIE OOK: Foto's: zo ziet een dagje Walibi Holland eruit in coronatijd