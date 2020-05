Europa-Park

Europa-Park gaat bij vier attracties werken met virtuele wachtrij

Bij sommige attracties in Europa-Park is het straks niet meer noodzakelijk om lang in de rij te staan. Het Duitse pretpark, dat vanaf vrijdag weer open is, gaat bij enkele attracties werken met een virtuele wachtrij. Bezoekers reserveren dan een plek via de officiële Europa-Park-app. Zodra ze aan de beurt zijn, betreden ze een speciale rij en mogen ze zo doorlopen.



Europa-Park noemt het principe VirtualLine. Het gratis systeem wordt in eerste instantie gehanteerd bij vier populaire attracties: lanceerachtbaan Blue Fire Megacoaster, darkride Arthur, overdekte achtbaan Eurosat - CanCan Coaster en spinning coaster Euro-Mir.





ZIE OOK: Reserveren verplicht bij grote attracties Walibi Holland: zo werkt het



In de app is het mogelijk om een entreebewijs te scannen. Daarna kiezen gebruikers een attractie. Ze krijgen dan een tijdvak te zien waarin ze zich moeten melden bij de attractie. Wie geen smartphone heeft, kan zich wenden tot een medewerker bij de VirtualLine-ingang. Die kan handmatig toegangsbewijzen scannen.



Vijf tickets

Bezoekers mogen één reservering tegelijk maken. Als ze te laat aankomen bij een attractie, is de reservering niet meer geldig. Ze moeten dan opnieuw een tijd inplannen. Er kunnen maximaal vijf Europa-Park-tickets tegelijk aan de app toegevoegd worden.



Een vergelijkbaar concept wordt al sinds 2017 gebruikt bij vliegsimulator Voletarium in Europa-Park. Dat werkt echter niet via een app, maar met behulp van een kaartautomaat naast de attractie.

ZIE OOK: Europa-Park wil virtuele wachtrijen in coronatijd