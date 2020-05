Tony's Chocolonely Chocolate Circus

Buurtbewoners keren zich tegen plan voor chocoladefabriek met achtbaan

Omwonenden zijn niet blij met een plan voor een Tony's Chocolonely-achtbaan in Zaandam. Het bekende chocolademerk wil een chocoladefabriek met een rollercoaster bouwen, gelegen aan het Noordzeekanaal. Buurtbewoners verzetten zich tegen het project.



Ze snappen er helemaal niets van dat de gemeente Tony's Chocolonely met open armen ontvangt. "Het betekent elke dag, de hele dag het geluid van de wagentjes en wat nog erger is: van het gegil", vertelt Ellen de Meijere aan het Noordhollands Dagblad.





Martijn van Beenen vreest voor een geplande woonwijk. "Wat denken ze? Dat iemand een huis gaat kopen naast een achtbaan? Zaanstad staart zich blind op de reputatie van Tony en op de poen. Wij offeren onze rust niet op voor een pretpark." Ingrid Jongens ziet al voor zich hoe de attractie straks "een stroom jongeren" aantrekt. "Voor een kick van chocolade en een rondje in de achtbaan."



Minachting

De bewoners balen ook dat ze de plannen van de chocoladefabrikant uit de media moesten vernemen. Directeur Henk Jan Beltman heeft beloofd binnenkort langs te komen met wat chocolade. Van Beenen: "Dat is toch minachting? Zo van: ik breng een cadeautje en dan zijn die bewoners wel stil."



Het drietal wil in actie komen. De omwonenden hebben zich verdiept in geluidsniveaus en de bijbehorende wetgeving. "We gaan tot het uiterste", aldus De Meijere. Van Beenen is van plan om in het centrum van Zaandam achtbaangeluiden te laten horen, om duidelijk te maken wat de overlast zal zijn. "Ik heb het uitgeprobeerd. Je wordt gek van het lawaai. Echt, ik ga het doen."

