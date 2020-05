Heide Park Resort

Duits pretpark Heide Park vraagt geld voor reserveringen, ook aan abonnees

Wie dit seizoen een bezoek wil brengen aan het Duitse attractiepark Heide Park, zal moeten betalen voor een reservering. Het pretpark verplicht bezoekers om vooraf online een reservering te plaatsen. Dat kost 1 euro per persoon per bezoekdag, ook voor mensen met een abonnement of een vrijkaartje.



Zelfs personen die eerder al een ticket gekocht en afgerekend hebben, kunnen dit jaar pas langskomen nadat ze bijbetaald hebben. In de online ticketshop van Heide Park zijn nu drie opties te vinden: een dagkaartje voor 34 euro, een abonnementskaartje voor 1 euro en een vrijkaartje of een reeds betaald ticket voor 1 euro.





"Als je in het bezit bent van een Merlin-jaarkaart, een Heide Park-seizoenspas, een reeds gekocht entreekaartje of een ander voorverkoopticket, moet je absoluut een reserveringsticket kopen voor je bezoekdag", staat op de website van het park. "Zonder is toelating helaas niet mogelijk."



Kassa's dicht

Voor abonnementhouders kan het nieuwe beleid vervelend uitpakken. Als ze dit jaar bijvoorbeeld op 25 dagen langs willen komen, zullen ze bovenop hun abonnementskosten 25 euro moeten betalen. Er kan op dit moment gereserveerd worden voor de periode tot en met 7 juni. De kassa's blijven tot nader order dicht.



Heide Park, dat afgelopen maandag weer openging, is onderdeel van de Britse attractiegroep Merlin Entertainments. Daarbij horen bijvoorbeeld ook Gardaland in Italië, Alton Towers in Groot-Brittannië en Legoland in Denemarken. Een Merlin Premium Jahreskarte kost bij Heide Park 120 euro.

