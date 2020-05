Dolfinarium

Dolfinarium weer open: aangepaste openingstijden en vaste looproutes

Het Dolfinarium in Harderwijk is vanaf morgen - woensdag 27 mei - weer voor iedereen geopend. Vanwege de beperkte capaciteit zijn de openingstijden aangepast: bezoekers kunnen kiezen tussen een ochtendbezoek van 09.00 tot 13.00 uur of een middagbezoek van 13.30 tot 17.30 uur.



Ze moeten daarvoor een online reservering plaatsen. Dat heeft het Gelderse dierenpark zojuist bekendgemaakt. Er wordt ook een aangepast programma gehanteerd. "Bezoekers volgen één van de twee looproutes, waarbij zij langs alle dieren in het park komen", laat het Dolfinarium weten.





ZIE OOK: Dolfinarium zoekt balans tussen educatie en amusement in nieuwe dolfijnenshow



Dolfijnenshow Oceanica blijft gewoon draaien. Dat is opvallend, omdat in de rest van Nederland theatervoorstellingen tot 1 juni verboden zijn. Bezoekers ontvangen bij binnenkomst een ticket met een aanvangstijd. Daar staat ook van welke ingang ze gebruik kunnen maken. De showarena beschikt over vijf verschillende ingangen. Alle andere dieren zijn van dichtbij te zien tijdens doorlopende voedersessies en presentaties.



Speeltuinen

Net als andere dierenparken kiest het Dolfinarium voor extra hygiënemaatregelen. Alle gezelschappen moeten anderhalve meter afstand van elkaar houden. Kinderen tot 12 jaar mogen zich vrij bewegen in de speeltuinen, eventueel onder begeleiding van een volwassene. Betalen kan alleen met pin.



Ook abonnees moeten voortaan steeds een dagdeel vooraf online reserveren. Het verwerken van kortingsbonnen is op dit moment niet mogelijk.

ZIE OOK: Vanaf 21 mei weer aapjes kijken in Apenheul