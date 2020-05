Europa-Park

Europa-Park viert seizoensopening met nieuw nummer Feel Free

Europa-Park viert de start van het nieuwe pretparkseizoen met de lancering van een vrolijk nummer. Vanwege corona moest de seizoensopening ruim twee maanden uitgesteld worden. Met het nieuwe nummer Feel Free laten de artiesten van het Duitse attractiepark horen hoe opgelucht ze zijn dat de poorten weer geopend kunnen worden.



Het aanstekelijke nummer wordt uitgebracht onder de naam Europa United. "De artiesten van Europa-Park staan voor het eerst samen voor de camera als band en dansformatie", laat het park weten. "Je hoort de stemmen van Ornella De Santis en Murray Hockridge, die Europa-Park al jaren muzikaal verrijken."





Het lied werd geproduceerd door Ruben Rodriguez en Thilo Zirr. In de bijbehorende videoclip, geregisseerd door Jan Reiff, komen allerlei personeelsleden van het pretpark voorbij. Ook parkeigenaar Roland Mack laat zich even zien. "Het opnemen van een clip was nog nooit zo emotioneel als bij de start van dit seizoen."



Vrijdag

Europa-Park gaat aanstaande vrijdag weer open. Tickets moeten vooraf gereserveerd worden. Abonnementhouders, die ook moeten reserveren, mogen nog maar één keer per maand naar binnen.

