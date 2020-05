Walibi Holland

Opknapbeurt voor attractie Walibi Holland: 'Voorproefje op volgend jaar'

Walibi Holland heeft afgelopen winter niet alleen het parkdeel Speed Zone opgeknapt. Ook in themadeel Exotic is een attractie onder handen genomen. De façade van botsauto's Tequila Taxi's kreeg een nieuw uiterlijk, met felle kleuren en een nieuw logo.



De renovatie is de eerste stap van een groter project. Volgend jaar moet de rest van het Exotic-gebied vernieuwd worden. Er komen onder andere nieuwe treinen voor achtbaan Condor. "De aanpassingen bij Tequila Taxi's zijn alvast een voorproefje op 2021", zegt een voorlichtster.





Tequila Taxi's opende in 2000, als onderdeel van de transformatie van Walibi Flevo naar Six Flags Holland. De naam is een verwijzing naar de attractie die eerder op die plek te vinden was; de Tequila Ride. Daarbij maakten bezoekers een ritje door een plantenkas.



Afstand

Op dit moment zijn de botsauto's buiten gebruik vanwege het coronavirus. Anderhalve meter afstand houden is tijdens het botsen niet mogelijk. De kindervariant Mini Taxi's is wel open. In Exotic liggen verder wildwaterbaan El Rio Grande en hoedjesmolen Los Sombreros.









