Walibi Holland

Zwerm bijen op attractie Walibi Holland

Walibi Holland heeft een pad moeten afsluiten in verband met een zwerm bijen. Honderden bijen nestelden zich maandagmiddag op de gevel van de virtualreality-beleving NeuroGen. Een geluk bij een ongeluk: vanwege het coronavirus was de attractie sowieso al gesloten.



Walibi ging maandag weer open na een sluiting van zeven maanden. Een woordvoerster noemt het "erg toevallig" dat de insecten juist op die dag opdoken. "Want dit gebeurt hooguit eens in de twee jaar. Ze zijn dan binnen een paar dagen weer weg."





Hoe komt dat? "We weten dat er op deze plek ooit een nest heeft gezeten, maar de koningin kan er niet meer in. Dus nu zit zij daar met haar hele zwerm. Maar ze vliegen meestal al snel weer weg, omdat ze niet bij het nest kunnen." Vanmiddag waren de bijen nog wel aanwezig.



Spookhuis

NeuroGen bevindt zich tussen de achtbanen Lost Gravity en Drako. In hetzelfde gebouw is tijdens de Halloween Fright Nights het spookhuis The Clinic te vinden. De bijen zijn niet agressief. Toch is het gebied uit voorzorg tijdelijk afgesloten met rood-wit lint.

















