Mede-oprichtster Caroline Kortooms nu helemaal weg bij Toverland

De mede-oprichtster en voormalig directrice van Toverland gaat het bedrijf definitief verlaten. Caroline Kortooms, die het Limburgse attractiepark in 2001 stichtte samen met haar broer Jean Gelissen, neemt afscheid. Afgelopen najaar stopte ze al als algemeen directrice. Nu zet ze een punt achter haar volledige Toverland-carrière.



Sinds november 2019 was Kortooms officieel 'leider visie en bedrijfscultuur'. "Helaas kwam ik er snel genoeg achter dat dat niet de juiste plek was voor mij", vertelt ze in een videoboodschap voor personeel. "Dus ik heb de keuze gemaakt om als zelfstandige door te gaan."





Kortooms is voortaan door andere bedrijven in te huren als "inspirator, presentator en veranderspecialist met een passie voor bedrijfscultuur, leiderschap en communicatie". Ze wil naar eigen zeggen het bedrijfsleven "gewoon een beetje mooier maken". Voordat de oud-directrice aan haar Toverland-avontuur begon, was ze schooljuf op een basisschool.



Focussen

Afgelopen najaar kondigde Kortooms ook al aan dat ze van plan was om buiten Toverland "organisaties te inspireren om te werken vanuit de persoonlijke magie van hun medewerkers". "Hier kan ik me nu volledig op focussen", zei ze destijds. Kennelijk was dat niet te combineren met een plek bínnen Toverland.



Kortooms heeft vandaag haar laatste werkdag. In het najaar volgt haar officiële afscheidsreceptie.



Vader en zoon

De directie van Toverland bestaat op dit moment uit vader en zoon Jean Gelissen en Jean Gelissen jr., aangevuld met technisch directeur Paul Oomen. De afgelopen maanden vertrokken naast algemeen directrice Kortooms ook commercieel directrice Carin van Berkel en operationeel directeur Teun Dielesen.

