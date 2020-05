Walibi Holland

Walibi Holland presenteert vernieuwd themagebied Speed Zone

Walibi Holland heeft vandaag het vernieuwde themagebied Speed Zone voorgesteld aan het grote publiek. Het parkdeel met attracties als Space Shot en Goliath onderging de afgelopen maanden een grote renovatie. De opknapbeurt is nog niet helemaal afgerond: twee van de vijf attracties zijn nog dicht.



"Met de vernieuwing bouwen we verder aan de uitstraling van Walibi Holland", laat het park weten. "We hebben snelheid, olievaten en brandend rubber verwerkt als elementen om dat typische snelheidsgevoel op te wekken."





Het stationsgebouw van de beroemde achtbaan Goliath kreeg een nieuw uiterlijk, gebaseerd op modelbouwsets met onderdelen die uit een frame gedrukt kunnen worden. Bovenop het fotohuisje staan flitspalen. Ook het plein voor de coaster werd aangepakt, met onder andere een nieuw ontworpen ingang. Het pad richting de attractie is voorzien van vangrails met loopings.



Brandstof

Op de grond staan Engelse kreten en verkeerssymbolen. In het hele gebied zijn grijs en rood terugkomende kleuren. Dat is ook het nieuwe kleurenschema van lanceertoren Space Shot. Verschillende nieuwe decorstukken verwijzen daar naar brandstof. Bovenop de toren staat nu een zilveren auto. De naastgelegen mini-vrijevaltoren Space Kidz is nog niet operationeel.



Dat geldt ook voor de enterprise-molen G-Force. De thrillride moet nog in elkaar gezet worden. Het controlehok van de attractie hangt vol met autobanden en stoplichten. Een galerij met betaalspellen werd omgedoopt tot Game Street. Snackrestaurant Mission Control herkennen bezoekers dankzij een nieuwe gevel niet meer terug. Nieuw in het assortiment: loaded fries.



Ongeluk

De kartbaan, die al sinds het voorjaar van 2018 gesloten is naar aanleiding van een ongeluk, bleef onaangetast. Officieel is de betaalattractie geen onderdeel meer van het attractie-aanbod. Walibi heeft nog niet bekendgemaakt wat er met de locatie gaat gebeuren.



Het opknappen van de Speed Zone is onderdeel van een meerjarenplan om nagenoeg alle gebieden in het park te hervormen. Eerder kwamen de Main Street (2018) en Wilderness (2019) aan de beurt. Het project wordt Festivalization genoemd.

































































































