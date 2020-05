Nieuws

Madame Tussauds en Amsterdam Dungeon gaan weer open

Twee populaire toeristische attracties in de hoofdstad mogen weer open. Madame Tussauds Amsterdam en The Amsterdam Dungeon zijn vanaf maandag 1 juni weer toegankelijk. Dat bevestigt een woordvoerster van eigenaar Merlin Entertainments aan Looopings.



De opening vindt die dag om 12.00 uur plaats. Bij zowel het beroemde wassenbeeldenmuseum als de horrorattractie wordt het reserveren van tickets verplicht. Waar nodig zijn beide attracties aangepast. "We werkten natuurlijk al met eenrichtingsverkeer, dus speciale looproutes waren niet nodig", zegt de voorlichtster.





Wel werd het aantal personen in één Dungeon-groep verlaagd van maximaal dertig naar maximaal acht. "En we hebben sommige shows aangepast of tijdelijk gesloten. Acteurs blijven ook anderhalve meter van bezoekers vandaan."



Geen risico

De trekpleisters willen "geen enkel risico nemen". "We houden er 100 procent rekening mee. Bezoekers moeten gewoon een veilig gevoel krijgen."



Eerder werd al bekend dat vliegsimulator This is Holland in Amsterdam vanaf 1 juni weer open is. Voor Ripley's Believe It or Not! Amsterdam is nog geen datum bekend.

