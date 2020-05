Walibi Holland

Foto's: Walibi Holland coronaproof dankzij hekken, borden, strepen en ontsmettingsmiddel

Walibi Holland heeft de afgelopen weken hard gewerkt om het pretpark coronaproof te maken. Attracties, wachtrijen, wandelpaden, toiletten en eetgelegenheden zijn aangepast. Op maandagochtend om 10.00 uur verwelkomde Walibi voor het eerst in zeven maanden weer bezoekers.



Normaal gesproken begint het seizoen begin april. Vanwege het coronavirus moesten fans ruim zeven weken langer geduld hebben. In het park zijn wachtrijen voorzien van bouwhekken met doorzichtige platen. Op de grond verschenen gele strepen en vakken met symbolen. In sommige stations werden spatschermen neergezet.





ZIE OOK: Reserveren verplicht bij grote attracties Walibi Holland: zo werkt het



Elke attractie is voorzien van een nieuw informatiebord met de geldende coronaregels. Langs veel paden staan pompjes met ontsmettingsmiddel. Omdat bij populaire attracties gewerkt wordt met een virtuele wachtrij, blijft het aantal personen dat daadwerkelijk in een rij staat te wachten beperkt. Het systeem is gratis.



Dranghekken

Bij horecapunten wordt gebruikgemaakt van dranghekken met rode banners. Het horeca-aanbod is hier en daar gewijzigd om aan alle coronamaatregelen te kunnen voldoen. Zo wordt bij een eetkraam met de naam Döner Kebab naast achtbaan Lost Gravity geen döner kebab meer verkocht.



De overdekte Hall of Fame, waar de ingang van lanceerachtbaan Xpress te vinden is, werd met behulp van hekken in tweeën gedeeld. Daar geldt nu eenrichtingsverkeer. Toiletblokken zijn gereserveerd voor één huishouden per keer. Daarna wordt de volledige ruimte schoongemaakt. Medewerkers geven aan wanneer gezelschappen naar binnen mogen. Het gevolg is dat er lange rijen kunnen ontstaan.



Niet af

In verband met corona kunnen drie attracties niet open: virtualreality-beleving NeuroGen, botsauto's Tequila Taxi's en betaalattractie Skydiver. Ook het vlot tussen themagebieden Wilderness en Exotic mag niet gebruikt worden. Verder zijn in het vernieuwde themagebied Speed Zone twee attracties niet af: G-Force en Space Kidz.



In kindergebied Walibi Play Land, waar vanaf dit seizoen een rookverbod geldt, is vliegende bus Zenko's Graffiti Shuttle nog niet operationeel. De Walibi Express-trein stopt nog maar op één plek: het stationnetje in themadeel Zero Zone, naast waterbaan Crazy River.





























































































































































































ZIE OOK: Walibi Holland presenteert vernieuwd themagebied Speed Zone