Efteling

Dat kan er ook nog wel bij: processierupsen in de Efteling

2020 was al geen rooskleurig jaar voor de Efteling, maar het kan altijd erger. In het Sprookjesbos zorgen eikenprocessierupsen opnieuw voor overlast. De dieren, die huiduitslag, zwellingen, jeuk en prikkende ogen veroorzaken, zijn op dit moment te vinden naast Efteling-bewoner Langnek.



Bij het sprookje van De Zes Dienaren is om die reden een boom afgesloten met hekken, blijkt uit foto's op Twitter. De schadelijke brandhaartjes die de rupsen loslaten, worden door de wind verspreid. Het attractiepark probeert de rupsennesten overal zo snel mogelijk weg te halen. Daarvoor wordt een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld.





Vorig jaar waarschuwde de Efteling al voor de processierupsen. "De keerzijde van een mooi natuurpark met veel bomen en groen is natuurlijk dat wij deze ongenode gasten ook mogen ontvangen", zei een woordvoerster toen.









