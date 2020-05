Phantasialand

Phantasialand: 'Nieuwe achtbaan F.L.Y. gaat nog dit jaar open'

Het hoge woord is eruit: de spectaculaire nieuwe achtbaan van Phantasialand gaat nog in 2020 open. Dat valt te lezen op het officiƫle TikTok-account van het Duitse pretpark. In de app verscheen een promotievideo van het nieuwe themagebied Rookburgh, waar de flying coaster F.L.Y. staat.



Een kijker wilde weten wanneer het mogelijk is om een ritje te maken. "We hebben nog geen exacte datum vastgesteld, maar zeker nog in 2020!", reageerde Phantasialand. Tot nu toe wilde het park niets kwijt over een openingsjaar. Men hulde zich volledig in stilzwijgen.





F.L.Y., gebouwd door de Nederlandse firma Vekoma, is de langste flying coaster ter wereld en de eerste met een lancering. Bezoekers leggen de rit liggend af. Ondanks het coronavirus werd de nieuwe achtbaan de afgelopen weken regelmatig getest. In themadeel Rookburgh ligt verder ook een nieuw hotel.



Vrijdag

De eerste werkzaamheden voor het project begonnen al in 2016. Phantasialand gaat aanstaande vrijdag weer open voor bezoekers. Dan zal Rookburgh in ieder geval nog niet toegankelijk zijn.





