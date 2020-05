Duinrell

Thrillride in Duinrell staat voorlopig stil

Een thrillride in Duinrell kan de komende tijd niet open. Bij de frisbee-attractie Mad Mill trad op 16 mei, tijdens de eerste officiële openingsdag van het seizoen, een technisch probleem op. Sindsdien staat de 20 meter hoge slingerende molen stil.



Dat bevestigt een woordvoerster van het Wassenaarse pretpark aan Looopings. "Er vinden werkzaamheden plaats", vertelt ze. "Er is naar voren gekomen dat een aandrijving groot onderhoud nodig heeft."





Dat gaat nog een tijdje duren, verwacht de voorlichtster. "Helaas is de omvang van de werkzaamheden groot." Duinrell hoopt de Mad Mill vóór het hoogseizoen weer operationeel te hebben. De sluiting wordt nog niet vermeld op de Duinrell-website.



Botsauto's

De Mad Mill, gebouwd door de Duitse firma Huss, opende in 2001. Passagiers worden met 60 kilometer per uur heen en weer geslingerd. Naast de attractie verschijnen komende zomer botsauto's, die eerder elders in het park te vinden waren.





