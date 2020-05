Movie Park Germany

Movie Park Germany houdt drie attracties dicht in coronatijd

In verband met het coronavirus blijven drie attracties in Movie Park Germany de komende tijd gesloten. Dat zijn 4D-simulator The Lost Temple, 4D-bioscoop Roxy en simulator Time Riders. In het Roxy-theater zou - net als vorig jaar - de film Looney Tunes 4D draaien.



Bij die drie attracties kunnen de regels met betrekking tot hygiƫne en afstand niet goed nageleefd worden. De andere attracties, waaronder alle achtbanen en waterbanen, mogen gewoon open. Wel worden alle voorshows dit seizoen geschrapt.





Bezoekers lopen vanaf de wachtrijen direct naar de stations, zonder langdurig stil te staan in afgesloten ruimtes. Op sommige plekken zijn de wachtrijen verplaatst en verlengd.



Parade

De stuntshow Crazy Cops New York en de dagelijkse parade gaan voorlopig niet door. "Om ophoping van mensen te voorkomen", laat Movie Park weten. Daarnaast zijn er geen meet-and-greets. Er zal wel straatentertainment te zien zijn.



Movie Park is vanaf vrijdag 29 mei weer toegankelijk. Het maken van een online reservering wordt verplicht. Eigenlijk had het seizoen eind maart moeten beginnen.

