Dierentuinbaas noemt bezoekers 'extreem gedisciplineerd', wordt terechtgewezen

De eigenaar van de grootste dierentuin van de Benelux is op de vingers getikt na een bericht op social media. Ondernemer Marc Coucke, die dierenpark Pairi Daiza in zijn bezit heeft, meldde op Twitter dat de bezoekers zich perfect aan alle coronamaatregelen houden. Het duurde niet lang voordat iemand het tegendeel kon bewijzen.



"Minder volk is nog meer genieten", aldus miljardair Coucke. "Maar vooral: quasi alle bezoekers extreem gedisciplineerd, volgen strikt alle regels." Die discipline was vanmiddag echter ver te zoeken in het themagebied The Last Frontier.





"Extreem gedisciplineerd, schreef je", luidt één van de reacties op het bericht. "Dit was vanmiddag, bij het voedermoment." Een bijgevoegde afbeelding toont enkele tientallen personen die dicht op elkaar staan bij de zeeleeuwen, zonder afscheidingen of waarschuwingsborden. Eigenlijk moeten gezelschappen te allen tijde anderhalve meter afstand houden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.



Aangepast

Parkeigenaar Coucke heeft daar niet meer op gereageerd. Hij complimenteert zijn medewerkers voor het doorvoeren van alle wijzigingen in het park. Op veel plekken wordt nu gewerkt met vaste looproutes en eenrichtingsverkeer. "Bravo aan team dat elk pad, elke locatie aangepast heeft aan coronarichtlijnen."



Dierentuinen in België mogen inmiddels weer open, terwijl de Belgische pretparken nog steeds wachten op definitieve goedkeuring. De sector rekent op een opening in juni.









