Koninklijke Burgers' Zoo

Dieren spelen hoofdrol bij coronamaatregelen Burgers' Zoo

Dierentuin Burgers' Zoo heeft gekozen voor coronamaatregelen in stijl. Waar sommige andere parken genoegen nemen met geplastificeerde A4'tjes, waarschuwingslint en tape, liet het Arnhemse dierenpark bordjes en symbolen maken met dieren erop.



Zo bestaan de lijnen op de grond, die aangeven hoeveel afstand bezoekers moeten houden, uit herkenbare dierensilhouetten. Op bordjes met de teksten "Houd afstand" en "Houd rechts" staan onder andere vlinders, olifanten en giraffen. Verder zijn slingerapen op de grond gekalkt. Zij zijn van poot tot poot anderhalve meter lang, blijkt uit de symbolen.





ZIE OOK: Burgers' Zoo opent op 19 mei: 'Park gaat er anders uitzien'



"We vonden het belangrijk dat de nieuwe bewegwijzering niet uit de toon viel bij de rest van het park", vertelt een woordvoerder van Burgers' Zoo aan Looopings. Bezoekers die de bordjes zelf ook in huis willen halen, kunnen daarvoor terecht in de souvenirwinkel. Daar zijn ze te koop voor 9,95 euro per stuk.



Sluiting

Burgers' Zoo ging enkele weken geleden weer open voor publiek, na een sluiting van twee maanden. Vanwege de beperkte capaciteit moet een bezoek voortaan altijd online gereserveerd worden. Dat geldt ook voor abonnementhouders.





































ZIE OOK: Wildlands kiest voor gigantische informatieborden: 'Werkt het best'