Efteling stelt verblijfsgasten teleur: deze zomer bijbetalen voor avondtoegang

De Efteling heeft kwaad bloed gezet bij een heleboel vakantiegasten door de openingstijden onverwachts aan te passen. In juli en augustus zou het attractiepark eigenlijk bijna dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur geopend zijn. Nu de capaciteit van het park verlaagd is door het coronavirus, gaat de Efteling werken met twee tijdvakken.



Tussen 3 juli en 30 augustus zal het park steeds van 09.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 23.00 uur geopend zijn. Op die manier kunnen per dag meer bezoekers ontvangen worden. Voor gasten die verblijven in het Efteling Hotel, vakantiepark Bosrijk of vakantiepark Loonsche Land betekent de wijziging slecht nieuws.





Zij mogen op die dagen namelijk alleen nog overdag gratis naar binnen. Als ze 's avonds ook naar het park willen komen, zullen ze 25 euro per persoon per dag moeten bijbetalen. De beslissing zorgt voor een hoop boze berichten op social media. Zeker omdat de Efteling tot nu toe altijd beweerde dat er voor verblijfsgasten juist géén restricties gelden. "Een overnachting is altijd inclusief onbeperkt toegang tot de Efteling", staat bijvoorbeeld prominent op de officiële Efteling-site.



Maandloon

"Niet normaal", reageert ene Jeanette op Twitter. "Ik vind dat de gasten van de huisjes en hotel óók een avond gratis moeten kunnen reserveren. Niet 25 euro per persoon bovenop de al pittige huurprijs." Ze noemt het beleid "asociaal". "We hebben een maandloon voor een huisje betaald en kunnen geen één avond naar binnen???" Pieter-Jan Vergison: "In feite zegt de Efteling hier: fuck off verblijfsgast, ga vanaf 18.00 uur maar lekker in je huisje tv kijken. Klantvriendelijkheid my ass."



Ook Sandra Hellemans vindt 25 euro per avond veel geld. "Terwijl je al een heel verblijf betaald hebt. Voor mensen die dat een jaar geleden geboekt hebben, nemen ze veel af." Mark-Jan Bolt baalt stevig. "In januari geboekt met de wetenschap dat je ook de avonden toegang hebt en nu 25 euro per persoon extra vragen voor avondtoegang? Dat slaat echt nergens op."



Heel triest

Claudia voelt zich genept. "Ik heb een jaar geleden geboekt voor heel veel meer dan we nu krijgen. Heel triest dat de Efteling hiervoor gekozen heeft, daar verliezen ze veel vaste vakantiegasten mee. Hier zijn heel veel mensen niet blij mee." Als de Efteling laat weten dat er helaas niks anders opzit, stuurt ze terug: "Geef dan maar een deel van het geld terug. Ik had net zo goed kunnen boeken in het laagseizoen." Daar kwam geen reactie meer op.



"Schandalig", schrijft Eefje Spierings. "Verblijf Bosrijk als abonnementhouder al geen korting meer en vervolgens na een rekening van 1400 euro ook 't park niet meer in gedurende de avonden." Kristof had al geen hoge pet op van de Efteling, maar is nu helemaal pissig. "Als je denkt dat ze in Kaatsheuvel het nu wel gehad hebben met klantonvriendelijke maatregelen, doen ze steeds toch weer meer verbazen."



Lastige tijd

De Efteling snapt dat verblijfsgasten niet blij zijn met het besluit. "We begrijpen dat het voor hen jammer is dat onze openingstijden komende zomer afwijken", laat een woordvoerder aan Looopings weten. Door de coronacrisis is de maatregel echter noodzakelijk, aldus de voorlichter. "Het is spijtig, maar het is een lastige tijd waarin we moeilijke keuzes moeten maken."

