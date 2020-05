Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands kiest voor gigantische informatieborden: 'Werkt het best'

Nieuwe informatieborden in Wildlands Adventure Zoo Emmen worden waarschijnlijk niet zo snel over het hoofd gezien. Het Drentse dierenpark investeerde in enkele gigantische felgele borden die passanten wijzen op alle coronamaatregelen. Ze zijn neergezet op verschillende strategische punten in het park.



Op de borden, met enorme bedrukte zeilen, staat welke wandelpaden afgesloten zijn en waar eenrichtingsverkeer geldt. Op het entreeplein worden de belangrijkste richtlijnen samengevat. Bij desinfectiepunten, winkels, toiletten, eetgelegenheden, attracties en shows zijn kleinere borden met regels te vinden.





Veel andere parken werken met bescheiden klapborden of teksten op de vloer. "Wij hebben bewust gekozen voor zeer opvallende en duidelijke bewegwijzering", vertelt Wildlands-directeur Erik van Engelen aan Looopings. "Uit ervaring weten we dat dat gewoon het best werkt."



Tijdvakken

Wildlands gaat vandaag weer open voor reguliere bezoekers, na enkele testdagen voor abonnees. De maximale capaciteit van 1500 personen per dag moet de komende weken stapsgewijs stijgen. Online tickets bestellen is voortaan verplicht. Van Engelen: "Mocht het nodig zijn, dan kunnen we in de zomer ook met twee of drie tijdvakken gaan werken." Terrassen zijn tot 1 juni afgesloten.



Boottocht Rimbula River en safaritocht Serenga Safari zijn operationeel, maar dat geldt niet voor de achtbaan Tweestryd, de simulator Artic 1 en het Sonar Station. Ook de overdekte speeltuin Animazia is voorlopig dicht. "Het kan open, maar we wachten er nog even mee omdat we rustig willen starten", aldus directeur Van Engelen. Verder worden de maki's, vari's en doodshoofdaapjes vanwege het coronavirus tot nader order binnen gehouden. In de Bavianenarena zorgt een extra barrière voor genoeg afstand tussen mens en dier.



Verbouwd

Tijdens de coronasluiting, die ruim tien weken duurde, heeft Wildlands niet stilgezeten. Zo werden de souvenirwinkel De Expeditie en restaurant Travelers' Taste verbouwd. In Momma's Restaurant komen interactieve bestelzuilen. Ook kunnen bezoekers daar straks online eten bestellen.



In het theater van Jungle Jim, gelegen in de tropische kas Rimbula, zijn gordeldieren toegevoegd. Bij de savanne van parkdeel Serenga verrijst een uitkijkpost. Een nieuwe educatieve escape room, als onderdeel van speelgebied Animazia, is inmiddels af. Het aantal rookplekken in de dierentuinen daalde van dertien naar vijf. Bovendien zijn alle rooklocaties nu afgeschermd van ander publiek.



Koelkast

In themagebied Nortica werkt men nog aan nieuwe aquaria. Een grote houtzagerij met stinkdieren, wasberen en zeehonden is gereed. Daar tegenover zou een grote volière voor watervogels moeten komen, maar vanwege de penibele financiële situatie staat dat project voorlopig in de koelkast. Even verderop worden binnenkort wel Siberische eekhoorns verwelkomd.













































































































































































