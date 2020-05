Attractiepark Toverland

Anderhalve meter afstand blijkt lastig in Toverland: 'We gaan er kritisch naar kijken'

Heeft Toverland voldoende maatregelen genomen om veilig open te kunnen in tijden van corona? Nu het bezoekersaantal van het Limburgse attractiepark langzaam maar zeker stijgt, wordt duidelijk dat de aanpassingen niet op alle plekken goed werken. De drie grootste pijnpunten: tweerichtingsverkeer op smalle paadjes, wachtrijen waarin bezoekers te dicht bij elkaar komen en uitgangen van attracties.



Waar andere pretparken hebben gekozen voor opvallende schotten met plexiglas of bouwschuttingen met zeil, zette Toverland op de meeste plaatsen subtiele paaltjes neer met touwen ertussen. Maar wanneer daar een zigzag-rij ontstaat, staan wachtende bezoekers alsnog pal naast elkaar.





Op smalle wandelpaden is er zelfs helemaal geen sprake van fysieke afscheidingen. Waarschuwingstape zorgt ervoor dat bezoekers steeds rechts blijven lopen, maar bij enige drukte is afstand houden niet meer mogelijk. Ook in wachtrijen bij attracties staan bezoekers door het ontbreken van schotten regelmatig naast elkaar te wachten, zonder genoeg afstand.



Geen effect

In de rij bij draaiende toren Coco Bolo staan enkele houten scheidingswandjes, maar doordat ze verspreid zijn neergezet, hebben ze geen effect. De draaiende karretjes van spinning coaster Dwervelwind worden volledig gevuld, ondanks dat passagiers van verschillende huishoudens elkaar daar tijdens de rit een high five kunnen geven.



En na afloop van een ritje in een achtbaan gaan de veiligheidsbeugels allemaal tegelijk open, waardoor alle passagiers op hetzelfde moment uitstappen. Dat zorgt voor opstoppingen bij de uitgangen. Begin deze week werd daar ook al over geklaagd, maar Toverland heeft de procedure nog niet gewijzigd.



Toiletteren

Verder worden toiletruimtes niet gereguleerd door medewerkers. Bezoekers zijn daar zelf verantwoordelijk voor het houden van afstand. Wanneer er twee personen tegelijk klaar zijn met toiletteren, lukt dat niet.



Met andere woorden: het houden van anderhalve meter afstand blijkt een hele opgave als het iets drukker wordt in Toverland. "We zijn natuurlijk pas een paar dagen open en we zijn non-stop bezig met het optimaliseren van de coronamaatregelen", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Na een paar rustige dagen wordt het nu wat drukker, waardoor we automatisch ook tegen nieuwe uitdagingen aanlopen."



Veilig gevoel

Daar wordt zo goed mogelijk mee omgesprongen, aldus de voorlichtster. "Naar een aantal zaken gaan we dan ook kritisch kijken. Zo zal het op sommige plekken nodig zijn om een wachtrij te verleggen, om meer ruimte te creƫren. We willen alle gasten een veilig gevoel geven, dus waar we verbeteringen kunnen doorvoeren, zullen we dat zeker doen."



Het blijft zoeken naar de gulden middenweg, zegt de woordvoerster. Overal bouwhekken plaatsen ziet het park in ieder geval niet als de ultieme oplossing. "We doen ook beroep op het gezonde verstand van de gasten. En er zijn dagelijks toezichthouders aanwezig die bezoekers kunnen aanspreken als dat nodig is."

































































