Walibi Holland

Reserveren verplicht bij grote attracties Walibi Holland: zo werkt het

Om het aantal personen in wachtrijen te beperken, werkt Walibi Holland dit seizoen met virtuele rijen. Bezoekers moeten een ritje in een grote attractie vooraf reserveren via een speciale website. Daarvoor hanteert het pretpark een beproefd systeem: de Fast Lane, waar normaal gesproken voor betaald moet worden.



Nu is de Fast Lane voor iedereen gratis. Na het selecteren van een attractie verschijnt een aftelklok die aangeeft hoelang gebruikers buíten de rij moeten wachten. Als die tijd verstreken is, mogen ze de wachtrij betreden. Daar staan ze vervolgens nog maximaal een kwartier in de rij.





Het reserveringssysteem wordt gehanteerd bij de achtbanen Condor, Goliath, Lost Gravity, Speed of Sound, Untamed en Xpress: Platform 13, de waterbanen El Rio Grande en Crazy River en de thrillride Space Shot. Voorgaande jaren was de Fast Lane ook actief bij de top spin-attractie Blast, maar daar kunnen bezoekers nu meteen instappen.



60 euro

De virtuele wachttijd hangt af van de populariteit van de attractie. Zo moeten bezoekers voor een ritje in Untamed vanmiddag veertig minuten geduld hebben. Bij Goliath bedraagt de virtuele wachttijd zeven minuten. Wie helemaal niet wil wachten, kan Fast Lane Gold kopen. Dat kost 40 euro per persoon voor één keer directe toegang tot alle Fast Lane-attracties of 60 euro voor onbeperkte toegang.



Wie zelf niet beschikt over een smartphone, kan voor één dag een telefoon huren bij de informatiebalie in themadeel Main Street. Dat kost 20 euro, plus 100 euro borg. Er is een beperkt aantal leentelefoons beschikbaar.

































