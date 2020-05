Nieuws

Coronacrisis: eigenaar Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park leent 235 miljoen euro

De eigenaar van pretparken als Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany neemt maatregelen om de coronacrisis te overleven. Parkengroep Parques Reunidos heeft een lening afgesloten van 235 miljoen euro, melden persbureau Bloomberg en de Spaanse zakenkrant Cinco Días.



Het geld is bedoeld om op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Nagenoeg alle bestemmingen van Parques Reunidos zijn momenteel dicht vanwege het coronavirus. Daardoor zijn er al wekenlang geen inkomsten, terwijl veel kosten doorlopen.





Er werd 200 miljoen euro opgehaald door een bestaande lening aan onder meer de Spaanse bank Banco Santander uit te breiden, weten ingewijden. Verder is er 35 miljoen euro aan kortlopende leningen verstrekt door het Spaanse kredietagentschap Instituto de Crédito Oficial.



Dierenpark

Parques Reunidos telt meer dan zestig dagattracties verspreid over Europa, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Australië. In Europa openen de eerste parken binnen de groep langzaam maar zeker de deuren. Het Duitse dierenpark Weltvogelpark Walsrode is al open. Aanstaande vrijdag openen Movie Park Germany en Belantis, vanaf zaterdag is Attractiepark Slagharen weer toegankelijk.

