Afstand houden niet vanzelfsprekend voor bezoekers Duits pretpark

Anderhalve meter afstand houden blijkt geen vanzelfsprekendheid in het Duitse pretpark Fort Fun Abenteuerland. Het attractiepark ging donderdag als één van de eerste Duitse pretparken weer open voor publiek. Informatieborden en lijnen op de grond wijzen bezoekers op de afstandsregels, maar niet iedereen hoeft zich eraan te houden.



In Duitsland heeft elke regio aparte regels met betrekking tot corona. Deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar Fort Fun ligt, staat het toe om met twee verschillende gezinnen bij elkaar te staan, zonder mondkapjes. Voor Nederlanders zal het wennen zijn om bezoekers zo dicht op elkaar te zien staan.





Fort Fun-directeur Andreas Sievering snapt die gedachte. "Maar we hanteren maatregelen en richtlijnen op basis van de huidige regelgeving in onze deelstaat", vertelt hij aan Looopings. "De lokale autoriteiten hebben ons hiervoor toestemming gegeven. Welke regels beter werken, is voor ons niet relevant: wij moeten ons houden aan het beleid van onze deelstaat."



Met name in wachtrijen staan verschillende huishoudens regelmatig pal naast elkaar. Ook in de attracties gaat het soms niet helemaal vlekkeloos, bijvoorbeeld bij het uitstappen. Dat gebeurt nergens gefaseerd, waardoor een ophoping ontstaat bij de uitgangen. Bij kabelbaan Wild Eagle zetten personeelsleden vrijdag zonder blikken of blozen drie verschillende huishoudens bij elkaar in één kleine gondel.



"Natuurlijk zullen we de komende tijd de puntjes op de i moeten zetten, zeker als het bezoekersaantal gaat stijgen", aldus directeur Sievering. "Maar in de eerste paar dagen zagen we dat het grootste gedeelte van onze gasten erg positief en respectvol met de regels omgaat. De protocollen werken goed."



Hellendoorn

Fort Fun Abenteuerland is onderdeel van de Looping Group, net als onder andere Avonturenpark Hellendoorn in Nederland, Pleasurewood Hills in Groot-Brittannië en La Mer de Sable in Frankrijk.



Andere grote attractieparken in Duitsland gaan komende week open. Vanaf 25 mei is Heide Park weer toegankelijk. Movie Park Germany, Phantasialand en Europa-Park volgen op 29 mei. Legoland Deutschland wil bezoekers verwelkomen vanaf 30 mei.





























