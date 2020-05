Plopsa Indoor Coevorden

Nederlands Plopsa-park heropent deze week

Het eerste pretpark van de Plopsa Group gaat weer open. Vanaf vrijdag 29 mei worden er weer bezoekers verwelkomd bij Plopsa Indoor Coevorden in Drenthe. Dat is zojuist bekendgemaakt. Het reserveren van online tickets op datum wordt verplicht.



Plopsa Indoor Coevorden was sinds 16 maart dicht. Men hanteert de komende tijd "aangepaste openingstijden en een beperkte capaciteit om de minimale afstand en veiligheid voor bezoekers en medewerkers te garanderen". Plopsa-abonnees kunnen een bezoek gratis online reserveren.





ZIE OOK: Julianatoren weer open: bezoekers kunnen kiezen voor ochtend of middag



In juni is het overdekte attractiepark dagelijks geopend van 10.30 tot 18.00 uur, met uitzondering van maandagen en vrijdagen. Dan blijven de deuren dicht. Er wordt vooralsnog niet gewerkt met afgebakende tijdvakken: na binnenkomst mogen bezoekers tot sluitingstijd blijven hangen.



Belgiƫ

De andere parken binnen de Plopsa Group blijven nog even dicht. Plopsa's Holiday Park in Duitsland streeft naar een heropening op 10 juni. Voor de parken in Belgiƫ en Polen is nog geen informatie bekend.

ZIE OOK: Attractiepark Slagharen: heropening op 30 mei